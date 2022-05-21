Утекли первые детали новой игры авторов FlatOut и Wreckfest — Stuntfest

Польское издание ZdobywcyGier со ссылкой на источники сообщило, что создатели FlatOut и Wreckfest работают над новой гоночной игрой Stuntfest. Её могут показать 12 августа на выставке THQ Nordic.

По информации источников, авторы Stuntfest вдохновляются предыдущими играми, а также Destruction AllStars и Trackmania. В новой гоночной игре позволят выходить из машины, передвигаться пешком и использовать предметы. Кроме этого, появятся трассы с огромными трамплинами и спусками.

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Вождение машины больше похоже на Wreckfest, но станет более динамичным. Во время езды можно будет использовать нитро и специальную способность. Также появится планер, который дадут применять в воздухе.

Для автомобилей сделают запас прочности. Когда он закончится, машины будут реалистично уничтожаться. В Stuntfest будет много видов транспорта, включая багги, пикапы, спортивные, седаны и другие.

ZdobywcyGier также опубликовало логотип Stuntfest, но позже статью удалило. В соцсетях издание сообщило, что это пришлось сделать по требованию THQ Nordic.

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