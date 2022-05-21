«Мстители» разваливаются. Человек-паук летает в Т-позе

Человек-паук в Marvel's Avengers из-за неизвестной ошибки начал летать в Т-позе, на что жалуются игроки в соцсетях. Героя добавили в декабре прошлого года, но его анимации, судя по видео, ещё нуждаются в исправлениях.

Человек-паук принимает Т-позу именно во время полёта. Ошибка возникает даже при небольшом прыжке. Из-за множества багов игроки советуют простой выход — удалить Marvel's Avengers и загрузить что-нибудь другое. Патч для кооперативного экшена выйдет 26 мая, но неизвестно, исправит ли он проблему.

Ранее Square Enix продала компании Embracer Group свои западные студии, включая авторов Marvel's Avengers. На фоне сделки разработчики сообщили, что дорожная карта экшена на ближайшие несколько месяцев отменена. В ней планировали выпустить Джейн Фостер с Мьёльниром, но сейчас неизвестно, продолжат ли поддержку проекта.

Marvel's Avengers доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранее стало известно, что Square Enix потеряла на играх по франшизе $ 200 млн.

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