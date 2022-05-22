Поклонник Assassins' Creed показал паркур во всех частях серии

Блогер под ником AKG29 в большом ролике показал, как развивался паркур в серии Assassin's Creed. Видео начинается с первой части, вышедшей в 2007 году, и заканчивается последней — Valhalla.

Автор сосредоточился на возможностях паркура и анимациях в разных ситуациях. С первой части герой умел лазать, прыгать в сторону или назад, а также хвататься за выступы во время полёта. При этом в первой Assassin's Creed уже были анимации вроде прыжков через лавки магазинов. Сам же паркур заставлял думать, потому что Альтаир мог зацепиться только за выступы, которые проработали геймдизайнеры.

В следующих частях паркур сделали более быстрым, а также появились новые механики вроде длинного прыжка и лифтов. По мнению автора, лучший паркур в серии Assassin's Creed был в трилогии про Эцио.

В дальнейшем разработчики начали больше развивать элементы фрирана, когда герой мог преодолевать множество препятствий по нажатию одной кнопки. С новыми движками появилось больше захватывающих анимаций и разнообразных локаций для паркура вроде лесов и джунглей. При этом игроки всё больше теряли контроль над персонажем, который часто делал не то, что нужно.

В последней трилогии, в которую входят Origins, Odyssey и Valhalla, стало куда меньше красивых анимаций, а герой научился карабкаться почти везде. С каждой частью разработчики меняли скорость персонажей и добавляли новые движения, но важных изменений почти не было, а паркур стал скучнее.

Осенью серии Assassin's Creed исполнится 15 лет. В честь этого мы выбрали лучшие части франшизы и любымые трейлеры.

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