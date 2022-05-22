Продолжение «Законопослушного гражданина» уже в работе

Создатели фильма «Законопослушный гражданин» 2009 года работают над продолжением. К нему вернулись сценарист Курт Уиммер, а также продюсеры Джерард Батлер и Лукас Фостер.
Сюжет продолжения «Законопослушного гражданина» пока сохраняется в тайне. Также неизвестны актёрский состав и режиссёр. Постановщиком оригинала был Ф. Гэри Грей, который также известен по «Ограблению по-итальянски» и «Голосу улиц».
В декабре прошлого года «Законопослушный гражданин» вошёл в тройку самых популярных фильмов в сервисе Netflix. С ним в топе оказались «Красное уведомление» и «Непрощённая».
Продюсеры из Rivulet Films, которые работают над вторым «Законопослушным гражданином», сообщили о возросшем спросе на умные фильмы со звёздами. Поэтому они не могли упустить такую возможность с этой франшизой, ещё и с создателями оригинала.
«Законопослушный гражданин» рассказывает о сделке прокурора с убийцами ребёнка и жены героя. Он берёт правосудие в свои руки, за что отправляется в тюрму, откуда загадочным образом продолжает убивать. Главные роли сыграли Джерард Батлер и Джейми Фокс.
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