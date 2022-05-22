СМИ врут. Для «Ведьмака 3» не делают никаких крупных дополнений

CD Projekt RED объявила, что некстген-версия «Ведьмака 3: Дикая Охота» выйдет в четвёртом квартале 2022 года. Некоторые СМИ сообщили со ссылкой на комьюнити-менеджера компании Марчина Момота, что игра получит крупное сюжетное DLC, но никаких официальных заявлений об этом не было.

Момот рассказал, что в обновлённой версии появятся все ранее выпущенные дополнения, а также что-то новое по мотивам сериала «Ведьмак» от Netflix. Скорее всего, в некстген-версии появятся предметы вроде брони и оружия, как это часто случается в кроссоверах. Про новые сюжетные квесты, тем более крупные, комьюнити-менеджер не говорил.

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Также Момот ещё раз подчеркнул, что владельцы «Ведьмака 3: Дикая Охота» получат некстген-версию бесплатно. Она выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.

Кроме обновлённого «Ведьмака 3», студия CD Projekt работает над четвёртой игрой во вселенной. Она станет началом новой саги, а разработка идёт на Unreal Engine 5.

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