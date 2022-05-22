Сценаристы фильма «Чип и Дейл спешат на помощь» шокированы количеством камео

Сценаристы нового фильма «Чип и Дейл спешат на помощь» пообщались с изданием The Hollywood Reporter и рассказали, что шокированы количеством камео. Герои из других франшиз постоянно появляются в картине про бурундуков.
Во время написания сценария авторы предполагали, что Disney не сможет поместить стольких персонажей из других франшиз в их фильм. Они с удовольствием придумали историю, но снизили ожидания до минимума.
Как сценаристам нам легко думать о большом количестве персонажей. Во время написания мы размышляли, что у них никогда не получится реализовать это. Просто не может быть, что появится столько камео.
Позже режиссёр фильма Акива Шаффер сообщил сценаристам, что хочет шокировать зрителей и показать всех героев вместе. Каждый персонаж в фильме «Чип и Дейл спешат на помощь» стал результатом отдельных переговоров, чем занимались юристы и продюсеры Disney.
Также сценаристам задали вопрос про Вжика и Гаечку, которые каким-то образом поженились и завели детей. Они назвали эту линию одной из самых страных шуток в фильме и желанием ответить на вопрос, как бы выглядели дети героев. По словам авторов, в мультфильмах часто встречается флирт между разными видами. Например, общение Черепашек-ниндзя и Эйприл О’Нил.
Премьера фильма «Чип и Дейл спешат на помощь» состоялась 20 мая в сервисе Disney+, который недоступен в России.
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