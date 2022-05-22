Слух: в сериале по The Last of Us покажут маму Элли
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Инсайдер под ником ViewerAnon, который ранее делился информацией о предстоящих фильмах, раскрыл некоторые подробности шоу по The Last of Us. По информации блогера, в сериале впервые покажут мать Элли.
Кто хочет сенсацию? Знакомые по съёмкам The Last of Us люди говорят, что в сериале покажут воспоминания, которых не было в игре. Я также слышал, что появится мать Элли.
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В игре несколько раз появлялись упоминания об Анне, маме Элли. Также в одной из глав The Last of Us появляется письмо женщины, но саму её ни разу не показывали.
Премьера сериала по The Last of Us состоится в 2023 году, а в первом сезоне будет 10 серий. Главные роли в шоу играют Педро Паскаль и Белла Рамзи. Недавно геймдиректор Нил Дракманн сравнил адаптацию с «Побегом из Шоушенка».
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