Появились первые скриншоты игр с PS1 на PS4 и PS5 — они выглядят куда лучше

В Азии потихоньку начинается запуск обновлённого PS Plus, благодаря чему вскрылись новые подробности эмуляции игр с PS1 и PSP на PS4 и PS5.
- Все старые игры дадут купить отдельно — причём по низкой цене примерно в 280 рублей.
- Все игры для PS1 и PSP имеют перемотку, сохранения и фильтры — можно даже имитировать старые пузатые телевизоры.
- Дают аж шесть вариантов для соотношения сторон — от оригинального до широкоформатного.
- Визуально старые игры станут выглядеть заметно лучше, однако главная проблема в интерфейсе — на фоне чёткой игры с более высоким разрешением он выглядит просто ужасно мыльно.
- Как и ожидалось, представленный недавно список далеко не полный: в Азии уже сейчас появляются Oddworld: Abe's Odyssey, Worms World Party и Worms Armageddon — больше ожидаем узнать завтра-послезавтра.
Сравнение фильтров
Стандартный
CRT-фильтр (подражает ламповым телевизорам)
Современный
Больше всего игроков впечатлял ретрофильтр, поскольку ему удаётся вернуть старым играм их оригинальным облик. Не секрет, что старые телевизоры совершенно иначе показывали изображение, и игры на той же PS1 даже сейчас на них выглядят лучше, чем на плоских ТВ.
Вот как выглядит Oddworld с приближением без фильтров:
А вот с ретрофильтром — видите горизонтальные полосы? Вот благодаря этому игра выглядит куда ближе к тому, как все наблюдали за ней больше 20 лет назад.
А вот современный фильтр.
Sony планирует запуск нового PS Plus в течение месяца: последними доступ получат жители Европы. В России запуск также ожидается 22 июня.
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