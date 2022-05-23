Власти выделят 260 млн рублей на создание игры про Смутное время в духе Ghost of Tsushima

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выделила новосибирской студии Cyberia Limited 260 млн рублей на разработку компьютерной игры в жанре Action-RPG о периоде Смутного времени в России. Проект планируют выпустить к 2024 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В основу сюжета игры ляжет исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Книга рассказывает о периоде Смутного времени и борьбе русского народа с иностранными захватчиками. Среди героев — князь Дмитрий Пожарский, его соратник Кузьма Минин, Лжедмитрий II, польский король Сигизмунд III, царь Михаил Фёдорович Романов.
По словам выходца из Wargaming и Alawar Алексея Копцева, в центре сюжета «Смуты» будет русский князь Юрий Милославский, который вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским примет участие в формировании второго ополчения и борьбе с польскими захватчиками. Основным источником вдохновения для разработчиков стала Ghost of Tsushima — эксклюзив для консолей PlayStation. Копцев отметил, что у российского проекта будет схожий мотив — «борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию».
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