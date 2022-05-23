Том Круз признался, что обожает скрытно смотреть фильмы в кинотеатрах

На презентации фильма «Топ Ган: Мэверик» на Каннском кинофестивале Том Круз пообщался с журналистами на тему будущей премьеры и немного рассказал о своих привычках. Актёр признался, что просто обожает смотреть фильмы в кинотеатрах и старается ходить на каждую ленту, которая добирается до проката. И делает это он, самой собой, максимально скрытно, чтобы его не узнали.

Я надеваю свою кепку и сажусь в зал с другими зрителями.

Круз также высказался по поводу безумных трюков, которые он исполняет без дублёров. На вопрос: «Зачем вы это делаете?» актёр заявил, что никто не спрашивал культового Джина Келли, почему он постоянно танцует в своих фильмах.

Премьера «Топ Ган: Мэверик» состоится 25 мая. В России фильм не выйдет из-за ухода Paramount Pictures с отечественного рынка.

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