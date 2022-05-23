Майк Майерс: если бы мне предложили выпускать по одному «Шреку» в год, я был бы в восторге

В интервью GQ исполнитель роли Шрека в одноимённых мультфильмах Майк Майерс заявил, что с удовольствием бы играл персонажа ежегодно. Сам актёр воспринимает персонажа как драматического героя, а не комедийного. Ведь Шрек проходит долгий путь: от ненависти к самому себе до принятия всех своих недостатков.

Идея перехода от ненавидящего себя огра к принимающему себя огру была для меня очень важной. Я обожаю играть Шрека. Если бы мне предложили выпускать по одному «Шреку» в год, я был бы в восторге.

Мультфильмы про Шрека выходили в период с 2001 по 2010 год — в общей сложности ленты собрали около $ 3 млрд в мировом прокате. По данным сразу нескольких СМИ, Universal поручила студии DreamWorks возродить франшизу ещё в 2018 году, однако каких-либо анонсов по этому поводу не было.

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