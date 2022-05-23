NashStore всего за неделю скачали почти 1,5 млн раз

Ровно неделю назад в России запустился NashStore — отечественный аналог Google Play. Создатели приложения поделились со СМИ данными о количестве зарегистрированных пользователей и другой информацией.

Так, в период с 16 по 23 мая NashStore скачали более 1,3 млн раз, а количество зарегистрировавшихся пользователей превысило 600 тыс. Судя по данным, приложение действительно пользуется неплохим спросом, особенно с учётом хакерской атаки, которая началась в день запуска.

Директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков отметил, что приоритетное направление работы — запуск платёжной системы.

Мы продолжаем развивать нашу экосистему и добавлять туда новые сервисы. Одно из приоритетных направлений работы — запуск платёжной системы.

Также стали известны и самые скачиваемые приложения в NashStore. По количеству установок лидирует «2 ГИС» — 110 тыс. скачиваний. Затем идут RuTube с 68 тыс. установок и «Почта России» с 63 тыс. установок. Следом держится «ВТБ Онлайн» — количество скачиваний этого приложения превысило 55 тыс.

NashStore можно скачать через официальный сайт для пользователей Android.

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