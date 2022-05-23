Создатель «Безумного Макса» сравнил фильмы про супергероев с античной мифологией

На Каннском фестивале постановщика фильма «Безумный Макс: Дорога Ярости» и грядущей «Три тысячи лет желаний» Джорджа Миллера спросили на тему популярности картин про супергероев. По словам постановщика, истории про сверхлюдей уже прошли проверку временем и в дальнейшем лишь будут адаптироваться и меняться, чтобы соответствовать духу времени.
Эти истории уже выдержали испытание временем, так или иначе. В одном можно быть абсолютно уверенным: они будут меняться, превращаться во что-то другое.
Также Миллер сравнил истории про супергероев с древнегреческой, скандинавской и римской мифологиями. По его словам, подобные картины — эхо прошлого, которое переработали для обретения смысла в нашей эпохе.
Вселенные Marvel и DC — это, по сути, отголоски древнегреческой, скандинавской, римской мифологии. Между персонажами есть прямые параллели.
Эти истории — эхо прошлого, но они изменены таким образом, что обретают смысл для нас с вами. И они неспроста стали так популярны. Постановщики этих фильмов очень искренни, и я не думаю, что это кино получило бы такую популярность, не будь в нём этой самой искренности.
Премьера картины «Три тысячи лет желаний» состоится 31 августа. Лента расскажет о Джинне в волшебной лампе, который предлагает исполнить три желания в обмен на свою свободу.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 23 мая 2022
-
14:56
-
14:54
-
14:20
-
14:11
-
13:40
-
13:09
-
12:54
-
12:33
-
12:23
-
11:53
-
11:25
-
10:54
-
10:22
-
09:53
-
09:24
-
08:55
-
08:23
- 22 мая 2022
-
23:53
-
23:44
-
23:05
-
19:10
-
18:49
-
18:36
-
17:48
-
16:40
-
15:45
-
15:04
-
14:21
-
13:32
-
12:39
- 21 мая 2022
-
19:08
-
18:24
-
17:40
-
16:23
-
15:40