Создатель «Безумного Макса» сравнил фильмы про супергероев с античной мифологией

На Каннском фестивале постановщика фильма «Безумный Макс: Дорога Ярости» и грядущей «Три тысячи лет желаний» Джорджа Миллера спросили на тему популярности картин про супергероев. По словам постановщика, истории про сверхлюдей уже прошли проверку временем и в дальнейшем лишь будут адаптироваться и меняться, чтобы соответствовать духу времени.

Эти истории уже выдержали испытание временем, так или иначе. В одном можно быть абсолютно уверенным: они будут меняться, превращаться во что-то другое.

Также Миллер сравнил истории про супергероев с древнегреческой, скандинавской и римской мифологиями. По его словам, подобные картины — эхо прошлого, которое переработали для обретения смысла в нашей эпохе.

Вселенные Marvel и DC — это, по сути, отголоски древнегреческой, скандинавской, римской мифологии. Между персонажами есть прямые параллели.



Эти истории — эхо прошлого, но они изменены таким образом, что обретают смысл для нас с вами. И они неспроста стали так популярны. Постановщики этих фильмов очень искренни, и я не думаю, что это кино получило бы такую популярность, не будь в нём этой самой искренности.

Премьера картины «Три тысячи лет желаний» состоится 31 августа. Лента расскажет о Джинне в волшебной лампе, который предлагает исполнить три желания в обмен на свою свободу.

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