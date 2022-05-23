Видеокарты RTX 40 могут не выйти в срок из-за падения цен

В середине мая появилась информация, что NVIDIA планирует выпустить видеокарты RTX 40 летом, однако, похоже, компания не будет торопиться с выпуском новых устройств из-за ситуации на рынке.
Блогер с канала Moore's Law Is Dead сообщил, что NVIDIA действительно хотела выпустить видеокарты серии RTX 40 уже летом, однако теперь компания всерьёз рассматривает перенести выход устройств из-за того, что цены на комплектующие в последнее время значительно снизились.
По словам ютубера, NVIDIA действительно в недоумении из-за текущей ситуации на рынке. Конечно, если компания решится на перенос RTX 40, то она объявит об этом в ближайшее время.
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