Microsoft отказалась делать игры по Marvel

В начале нулевых играми по вселенной Marvel занималась Activision. За это время компания выпустила больше 10 проектов, среди которых преобладали игры про Человека-паука. Однако уже в 2014 году вице-президент Marvel Games Джей Онг уговорил компанию досрочно разорвать контракт, потому что франшизам «нужны новые таланты, бóльший бюджет и свежий взгляд». Об этом стало известно из книги об истории видеоигр (History of Video Games Vol.2).

После этого Онгу предстояло найти партнёров, способных создавать успешные игры по крупным франшизам. В качестве прямого ориентира упоминалась серия Batman Arkham от студии Rocksteady. Выбор пал сразу на 3 компании: Nintendo, Microsoft и Sony.

К Nintendo вице-президент обращаться не стал, так как она занимается преимущественно своими франшизами. Первым делом Онг встретился с представителями Microsoft. Они заявили, что предпочитают сосредоточиться на собственных сериях, поэтому вежливо отвергли предложение. В результате вице-президенту Marvel Games удалось договориться с Sony — сделка была заключена, контракт подписан.

Первой игрой компании стал «Человек-паук» от Insomniac Games. Проект вышел эксклюзивно на PS4 и получил восторженные отзывы от игроков и критиков. Следом авторы выпустили продолжение — «Человек-паук: Майлз Моралес», а прямо сейчас работают над полноценным сиквелом и игрой про Росомаху.

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