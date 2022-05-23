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В Apple TV+ стартовал сериал «Доисторическая планета» с озвучкой Николая Дроздова

Стартовал документальный сериал про динозавров с озвучкой Николая Дроздова
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В сервисе Apple TV+ состоялась премьера документального сериала «Доисторическая планета». В нём рассказывают про динозавров, но самое примечательное — наличие русской озвучки.

Закадровым голосом в оригинальной версии стал телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо, а диктором в России выступил известный учёный-зоолог и биогеограф Николай Дроздов. Для ознакомления с проектом можно посмотреть два трейлера.

Серии будут выходить каждый день в течение этой недели. Последняя серия выйдет 27 мая, в пятницу. Примечательно, что в сериале можно услышать музыку, которую написал известный композитор Ханс Циммер.

Николай Дроздов

Николай Дроздов

Фото: Mironov.ru

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