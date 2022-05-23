В сериале по Twisted Metal сыграет звезда «Крика»

Актёрский состав сериала по Twisted Metal продолжает пополняться интересными лицами. По сообщению издания Deadline, одну из главных ролей в ленте сыграет Нив Кэмпбелл, известная по франшизе «Крик».

Также издание раскрыло и роль актрисы. Она якобы сыграет персонажа по имени Рэйвен. Впервые героиня появилась в игре Twisted Metal: Black, а своё имя она получила из-за ассоциации с вороном, ну и за счёт любви к чёрным одеяниям.

Raven в Twisted Metal: Black

Ранее стало известно, что роль злодея исполнит Томас Хейден Чёрч. Актёр сыграет агента Стоуна, который пойдёт на всё ради достижения своей цели, даже на убийство людей. Роль Джона Доу досталась Энтони Маки.

Съёмки должны вот-вот начаться, а когда состоится премьера, неизвестно.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!