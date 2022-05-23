Мрачная Европа и смерти в первом трейлере экшена I, The Inquisitor

Студия The Dust выпустила первый трейлер своей игры I, The Inquisitor. В ролике можно увидеть мрачный город, главного героя и некоторые геймплейные фишки.

I, The Inquisitor основана на книгах польского писателя Яцека Пекары об инквизиторе Мортимере Маддердине. Собственно, сам Маддердине и выступит протагонистом. Вселенная игры такова, что Иисус Христос в ней выжил и взял Европу под свой контроль, а инквизиторов использовал в своих целях.

Ранее авторы описывали проект как ролевой экшен с упором на повествование. Тайтл позволит почувствовать себя настоящим инквизитором и пытать людей для получения информации.

Релиз I, The Inquisitor должен состояться в 2022 году на ПК, PS5 и Xbox Series.

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