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Критики тепло приняли четвёртый сезон «Очень странных дел»

Критики тепло приняли четвёртый сезон «Очень странных дел»
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Уже на этой неделе состоится премьера четвёртого сезона «Очень странных дел». Эмбарго на обзоры спало, а критики поспешили поделиться своими впечатлениями от возвращения одного из самых ожидаемых сериалов 2022 года.

Большая часть рецензий, как ни удивительно, положительная. Журналисты хвалят четвёртый сезон и отмечают, что братья Даффер не лгали — новый сезон действительно вышел жутким, пугающим и по-настоящему масштабным. Конечно, есть и минусы. Балл четвёртого сезона на Metacritic составляет 72 из 100.

Так, критик из издания Empire отметил, что персонажей настолько много, что со временем начинаешь в них теряться. Притом большая часть сюжетных линий вообще не кажется нужной. По мнению журналиста, история шерифа Хоппера не кажется какой-то особенной, хотя сам герой довольно важный.

С добавлением нескольких новых лиц у нас есть почти 20 ключевых персонажей, которых надо развивать — тут наблюдается перегрузка. Нить Хоппера будто не в этой вселенной, она не нужна, а самого Дэвида Харбора слишком мало. Сериал быстро движется от одной линии к другой и не успевает развивать каждого персонажа.

Автор рецензии издания IGN отметил главного злодея и общее качество спецэффектов. По его словам, всё выполнено на достойном уровне.

Сказать многое про нового злодея без спойлеров довольно сложно, но я отмечу, что он просто крут. Главный злодей действительно получился впечатляющим. Это большое достижение мастера Барри Гауэра, работавшего над Королём Ночи для «Игры престолов». Иногда камеры детально показывают злодея, в эти моменты он выглядит пугающе. Наличие разумного злодея (в отличие от прошлых сезонов) добавляет интерес.

Также сегодня Netflix выложил финальный трейлер первой части четвёртого сезона. В нём показали главных героев и новые лица.

Первая часть шоу выйдет уже 27 мая, а вторую придётся подождать до 1 июля.

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