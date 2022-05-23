Джефф Кили: в этом году издатели не станут делать отдельные шоу для своих игр

Журналист и основатель Summer Game Fest Джефф Кили рассказал, что в этом году некоторые издатели не будут проводить собственные презентации. Вместо этого компании покажут игры на крупных метроприятиях.

Кили считает, что с прошлого года издатели поняли важность полноценных пресс-конференций, потому что фанаты были разочарованы короткими презентациями. Среди издателей с неудачными шоу журналист назвал Take-Two, Capcom и Square Enix.

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Я думаю, издатели поняли, что недостаточно одной или двух отличных игр для проведения пресс-конференции. Этого не хватит для полноценного мероприятия.

В этом году некоторые издатели покажут игры на крупных шоу вроде Summer Game Fest и конференции Xbox и Bethesda, сообщил Кили. По словам журналиста, на его выставке стоит ждать большие анонсы, мировые премьеры, а также много специальных гостей. Также некоторые СМИ смогут ознакомиться с представленными играми.

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