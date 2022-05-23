Джефф Кили: в этом году издатели не станут делать отдельные шоу для своих игр

Журналист и основатель Summer Game Fest Джефф Кили рассказал, что в этом году некоторые издатели не будут проводить собственные презентации. Вместо этого компании покажут игры на крупных метроприятиях.
Кили считает, что с прошлого года издатели поняли важность полноценных пресс-конференций, потому что фанаты были разочарованы короткими презентациями. Среди издателей с неудачными шоу журналист назвал Take-Two, Capcom и Square Enix.
Я думаю, издатели поняли, что недостаточно одной или двух отличных игр для проведения пресс-конференции. Этого не хватит для полноценного мероприятия.
В этом году некоторые издатели покажут игры на крупных шоу вроде Summer Game Fest и конференции Xbox и Bethesda, сообщил Кили. По словам журналиста, на его выставке стоит ждать большие анонсы, мировые премьеры, а также много специальных гостей. Также некоторые СМИ смогут ознакомиться с представленными играми.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 23 мая 2022
-
19:45
-
19:34
-
19:33
-
19:00
-
18:50
-
18:32
-
18:22
-
18:21
-
17:32
-
17:20
-
17:11
-
17:02
-
16:19
-
15:56
-
14:56
-
14:54
-
14:20
-
14:11
-
13:40
-
13:09
-
12:54
-
12:33
-
12:23
-
11:53
-
11:25
-
10:54
-
10:22
-
09:53
-
09:24
-
08:55
-
08:23
- 22 мая 2022
-
23:53
-
23:44
-
23:05
-
19:10