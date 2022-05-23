В Elden Ring хотели ломать оружие и броню, как в Dark Souls

Датамайнер под ником JesterPatches нашёл в файлах Elden Ring упоминание системы прочности, которая была в Dark Souls. Из-за неё в экшенах портится оружие и броня, что может привести к поломке.
JesterPatches обнаружил в файлах строчки со «сломанными» бронёй и оружием, а также с экипировкой в критическом состоянии. Текст больше всего похож на уведомления, которые могли появляться в Elden Ring при поломке.
Фото: JesterPatches
Многие игроки рады, что система прочности не появилась в Elden Ring. Её называют устаревшей, а в Dark Souls 2 функция вовсе была привязана к FPS. Из-за этого на ПК при 60 кадрах в секунду экипировка портилась быстрее.
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Илон Маск, самый богатый человек в мире, назвал экшен прекраснейшим проявлением искусства.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 23 мая 2022
-
19:45
-
19:34
-
19:33
-
19:00
-
18:50
-
18:32
-
18:22
-
18:21
-
17:32
-
17:20
-
17:11
-
17:02
-
16:19
-
15:56
-
14:56
-
14:54
-
14:20
-
14:11
-
13:40
-
13:09
-
12:54
-
12:33
-
12:23
-
11:53
-
11:25
-
10:54
-
10:22
-
09:53
-
09:24
-
08:55
-
08:23
- 22 мая 2022
-
23:53
-
23:44
-
23:05
-
19:10