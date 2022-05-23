В Elden Ring хотели ломать оружие и броню, как в Dark Souls

Датамайнер под ником JesterPatches нашёл в файлах Elden Ring упоминание системы прочности, которая была в Dark Souls. Из-за неё в экшенах портится оружие и броня, что может привести к поломке.

JesterPatches обнаружил в файлах строчки со «сломанными» бронёй и оружием, а также с экипировкой в критическом состоянии. Текст больше всего похож на уведомления, которые могли появляться в Elden Ring при поломке.

Фото: JesterPatches

Многие игроки рады, что система прочности не появилась в Elden Ring. Её называют устаревшей, а в Dark Souls 2 функция вовсе была привязана к FPS. Из-за этого на ПК при 60 кадрах в секунду экипировка портилась быстрее.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Илон Маск, самый богатый человек в мире, назвал экшен прекраснейшим проявлением искусства.

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