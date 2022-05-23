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Умер создатель «Звезды смерти» Колин Кантуэлл

Умер создатель кораблей из «Звездных войн» Колин Кантуэлл
THR.COM
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Издание The Hollywood Reporter сообщило печальную новость — в возрасте 90 лет скончался Колин Кантуэлл. Он работал художником по фильмам «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и другими лентами.

Наибольшую известность Кантуэллу принесла работа с Джорджом Лукасом. Режиссёр пригласил Колина Кантуэлла для создания кораблей во франшизе «Звёздные войны». Именно Кантуэлл придумал дизайн «Звёзды смерти», истребителей X-Wing и TIE Fighter, а также работал над ранним дизайном «Тысячелетнего сокола».

Сообщается, что мужчина скончался в своём доме. В последние годы он страдал от болезни Альцгеймера. Помимо кино, Кантуэлл также увлекался и литературой.

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