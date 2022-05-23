Умер создатель кораблей из «Звездных войн» Колин Кантуэлл

Издание The Hollywood Reporter сообщило печальную новость — в возрасте 90 лет скончался Колин Кантуэлл. Он работал художником по фильмам «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и другими лентами.

Наибольшую известность Кантуэллу принесла работа с Джорджом Лукасом. Режиссёр пригласил Колина Кантуэлла для создания кораблей во франшизе «Звёздные войны». Именно Кантуэлл придумал дизайн «Звёзды смерти», истребителей X-Wing и TIE Fighter, а также работал над ранним дизайном «Тысячелетнего сокола».

Сообщается, что мужчина скончался в своём доме. В последние годы он страдал от болезни Альцгеймера. Помимо кино, Кантуэлл также увлекался и литературой.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!