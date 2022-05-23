Игроки World of Tanks из России не получат бесплатные стили по Warhammer

Скоро в World of Tanks начнётся новый сезон со своим боевым пропуском. Wargaming, как обычно, приготовит для игроков подарки. В свежий боевой пропуск войдут 3D-стили по вселенной Warhammer.

Однако игрокам из России и Беларуси этих подарков не получить, поскольку правообладатель в лице Games Workshop приостановил свою деятельность в России. В комментариях под роликом с боевым пропуском аудитория недовольна таким решением авторов. Люди отмечают, что играли ради получения стилей, поскольку они выделяют танки из массы.

Без 3D-стилей теперь не буду торопиться его проходить, всегда ждал новый боевой пропуск только из-за них. Спасибо, разработчики.

3D-стилей не будет!? Почему? Это же самое интересное.

Если не дали 3D-стили, то тогда улучшенный пропуск идёт в известном направлении.

Комьюнити-менеджеры Wargaming сообщили, что игроки из России и Беларуси не получат эти стили, но за прохождение сезона их ждут другие награды.

Новый сезон пройдёт в World of Tanks c начала июня по 31 августа.

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