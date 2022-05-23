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Скидки на Assetto Corsa, Wreckfest и RiMS. В Steam начался фестиваль гонок

В Steam началась большая распродажа гонок — их можно купить и в России
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В сервисе Steam начался фестиваль гонок, в рамках которого появились скидки на множество игр жанра. Многие предложения доступны и в России.

На фестивале появились гоночные игры разных направлений, включая симуляторы, аркады, боевые и с мультиплеером. Кроме этого, доступны проекты и для виртуальной реальности.

Несколько предложений в Steam

Распродажа гоночных игр продлится до 30 мая 20:00 мск. В России напрямую совершить оплату не получится из-за ограничений, но есть другие способы.

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