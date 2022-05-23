Эмулятор PS1 для PS4 и PS5 критикуют за «европейки» — они работают хуже

Во времена PS1 и PS2 в США и Европе версии игры серьёзно отличались из-за разницы в частоте обновлений телевизоров: в Америке стандартом было 60 Гц, тогда как в Европе — 50 Гц. Из-за этого особенно страдали европейские геймеры, поскольку игры работали либо в 25, либо в 50 FPS (в США — 30 и 60 FPS соответственно).
Постепенно американские стандарты стали мировыми, однако старые игры до сих пор сталкиваются с этой проблемой — в Европе продают старые игры из Европы (регион PAL), тогда как в США более совершенные NTSC. Что интересно, за счёт запаса мощности разработчики для Европы чуть улучшали качество графики.
И, похоже, проблема останется с запуском нового PS Plus и возвращением эмуляции игр PS1 на PS4 и PS5. Первые тесты из Азии (там также регион PAL) показывают, что на PS5 та же Abe's Escape работает в тех же 50 герцах, что хуже американской и японской версии той же игры — она на PS1 работает лучше и отзывчивее.
В итоге американцы получат более производительные версии игры, тогда как жители Европы, Азии и России — более медленные PAL-варианты.
Что интересно, так это странная выборка: у Abe's Escape в Азии за основу взята PAL-версия, тогда как Tekken 2, похоже, работает через NTSC-вариант. На это внимание обратили в VGC.
Сравнение PAL и NTSC в Gran Turismo
Будем ждать тестов, но подобная недальновидность Sony может серьёзно подпортить впечатления от грядущего запуска нового PS Plus. Будем надеяться, что компания всё же найдёт выход из ситуации.
- 24 мая 2022
-
00:07
- 23 мая 2022
-
23:10
-
23:02
-
22:23
-
22:09
-
21:39
-
20:57
-
20:12
-
20:06
-
20:03
-
19:45
-
19:34
-
19:33
-
19:00
-
18:50
-
18:32
-
18:22
-
18:21
-
17:32
-
17:20
-
17:11
-
17:02
-
16:19
-
15:56
-
14:56
-
14:54
-
14:20
-
14:11
-
13:40
-
13:09
-
12:54
-
12:33
-
12:23
-
11:53
-
11:25