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Эмулятор PS1 для PS4 и PS5 критикуют за «европейки» — они работают хуже

Эмулятор PS1 для PS4 и PS5 критикуют за «европейки» — они работают хуже
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Во времена PS1 и PS2 в США и Европе версии игры серьёзно отличались из-за разницы в частоте обновлений телевизоров: в Америке стандартом было 60 Гц, тогда как в Европе — 50 Гц. Из-за этого особенно страдали европейские геймеры, поскольку игры работали либо в 25, либо в 50 FPS (в США — 30 и 60 FPS соответственно).

Постепенно американские стандарты стали мировыми, однако старые игры до сих пор сталкиваются с этой проблемой — в Европе продают старые игры из Европы (регион PAL), тогда как в США более совершенные NTSC. Что интересно, за счёт запаса мощности разработчики для Европы чуть улучшали качество графики.

И, похоже, проблема останется с запуском нового PS Plus и возвращением эмуляции игр PS1 на PS4 и PS5. Первые тесты из Азии (там также регион PAL) показывают, что на PS5 та же Abe's Escape работает в тех же 50 герцах, что хуже американской и японской версии той же игры — она на PS1 работает лучше и отзывчивее.

В итоге американцы получат более производительные версии игры, тогда как жители Европы, Азии и России — более медленные PAL-варианты.

Что интересно, так это странная выборка: у Abe's Escape в Азии за основу взята PAL-версия, тогда как Tekken 2, похоже, работает через NTSC-вариант. На это внимание обратили в VGC.

Сравнение PAL и NTSC в Gran Turismo

Будем ждать тестов, но подобная недальновидность Sony может серьёзно подпортить впечатления от грядущего запуска нового PS Plus. Будем надеяться, что компания всё же найдёт выход из ситуации.

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