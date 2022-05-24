Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» выйдет в цифре уже 30 мая

Warner Bros. объявила, что «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» появятся в онлайн-кинотеатре HBO Max уже 30 мая. Прокат картины стартовал 6 апреля, так что лента проведёт в кинотеатрах 54 дня.
В общей сложности «Тайны Дамблдора» собрали около $ 388 млн в мировом прокате при бюджете в $ 200 млн без учёта маркетинга. Если учитывать, что кинотеатры забирают примерно половину выручки, то фильм и вовсе не окупился — это абсолютный нонсенс для ленты по вселенной «Гарри Поттера».
Ранее СМИ сообщали, что боссы Warner Bros. могут закрыть подфраншизу из-за череды скандалов и падения сборов. Но фанатам «Гарри Поттера» унывать не стоит: у нового генерального директора компании Дэвида Заслава большие планы на франшизу.
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