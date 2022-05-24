Первый трейлер фильма «Тор: Любовь и гром»

Marvel представила полноценный трейлер фильма «Тор: Любовь и гром» со множеством новых кадров. В нём можно оценить не только Натали Портман в роли Женщины-тора, но и жуткого злодея, которого сыграл Кристиан Бейл.
«Тор: Любовь и гром» расскажет, как герой пытается обрести себя после событий «Финала» и путешествует по космосу со Стражами галактики. На своём пути он встречает Горра, убийцу богов, и обращается за помощью к Валькирии — королеве Нового Асгарда, а также к своей бывшей девушке Джейн Фостер, которой удалось получить восстановленный Мьёльнир и силы Тора.
Главные роли в картине исполнили Крис Хемсворт, Натали Портман, Тесса Томпсон и Кристиан Бейл. Режиссёром выступил Тайка Вайтити, ранее снявший ленту «Тор: Рагнарёк». Премьера фильма состоится 8 июля.
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