СМИ: официальные ритейлеры техники Apple в России начали закрывать убыточные магазины

Свои убыточные магазины начали закрывать re:Store и iPort — официальные ритейлеры Apple в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На сайте re:Store пишут, что «временно закрыли» восемь магазинов в Москве и часть в регионах. На сайте iPort написали о закрытии четырёх точек в Санкт-Петербурге. В качестве причин закрытия источники называют дефицит техники и снижение спроса на смартфоны. В апреле продажи портативных устройств снизились на 30%, а предпочтения пользователей сместились в сторону бюджетных китайских моделей.

При этом re:Store не просто сокращает сеть, а пытается договориться с владельцами помещений, чтобы получить арендные скидки и каникулы. В компании также рассматривают параллельный импорт, однако это может поставить крест на возобновлении сотрудничества с Apple, считают эксперты.

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