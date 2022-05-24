Владелец сети кинотеатров «Синема 5»: денег и фильмов нет, но вы держитесь!

Управляющий сети кинотеатров «Синема 5» Алексей Воронков дал большое интервью изданию «Бюллетень кинопрокатчика» на тему состояния российского кино и отрасли в целом. Выбрали главное из материала.

В апреле 2022 года «Синема 5» закрыла около 35% своих кинозалов, при этом к сокращениям пока не прибегала. В данный момент компания уменьшает рабочие часы и количество смен для сотрудников — нечто подобное организация делала весной 2020 года в начале пандемии.

По словам Воронкова, многие кинотеатры в РФ ещё не закрыты только потому, что они смогли договориться с владельцами торговых центров на особые условия сотрудничества. Например, по модели «процент с оборота».

Воронков заявляет, что российским кинотеатрам придётся учиться жить без голливудского контента. Он отмечает, что «Голливуда не будет как минимум в том виде, в котором он существовал раньше». При этом надеяться на классическое советское кино тоже не стоит, ведь доход от них «мизерный».

Спасением отечественных кинотеатров может стать дорогое российское кино. Однако его ещё нужно снять, а на это у индустрии уже нет времени. Воронков допустил вероятность того, что показывать отечественные фильмы будет негде.

Введение принудительной лицензии на показ голливудских картин не поможет кинотеатрам, считает Воронков. Это может помочь лишь в краткосрочной перспективе, но в конечном итоге «убьёт саму идею качественных кинотеатров».

В конце интервью управляющий сети кинотеатров «Синема 5» дал уже, кажется, классический совет владельцам других сетей:

Денег и фильмов нет, но вы держитесь! Кажется, я где-то эту фразу уже слышал, видимо, не я её придумал.

19 мая стало известно, что в Москве уже начали закрываться кинотеатры. Например, объединённая сеть кинотеатров «Синема Парк/Формула Кино» уже отказалась от двух своих объектов. Владельцы торговых центров крайне недовольны этим и планируют обратиться в суд, поскольку с кинотеатрами у них заключён так называемый «неразрывный договор».

Новость по теме СМИ: в Москве уже начали закрываться кинотеатры

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