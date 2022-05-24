Владелец сети кинотеатров «Синема 5»: денег и фильмов нет, но вы держитесь!
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Управляющий сети кинотеатров «Синема 5» Алексей Воронков дал большое интервью изданию «Бюллетень кинопрокатчика» на тему состояния российского кино и отрасли в целом. Выбрали главное из материала.
- В апреле 2022 года «Синема 5» закрыла около 35% своих кинозалов, при этом к сокращениям пока не прибегала. В данный момент компания уменьшает рабочие часы и количество смен для сотрудников — нечто подобное организация делала весной 2020 года в начале пандемии.
- По словам Воронкова, многие кинотеатры в РФ ещё не закрыты только потому, что они смогли договориться с владельцами торговых центров на особые условия сотрудничества. Например, по модели «процент с оборота».
- Воронков заявляет, что российским кинотеатрам придётся учиться жить без голливудского контента. Он отмечает, что «Голливуда не будет как минимум в том виде, в котором он существовал раньше». При этом надеяться на классическое советское кино тоже не стоит, ведь доход от них «мизерный».
- Спасением отечественных кинотеатров может стать дорогое российское кино. Однако его ещё нужно снять, а на это у индустрии уже нет времени. Воронков допустил вероятность того, что показывать отечественные фильмы будет негде.
- Введение принудительной лицензии на показ голливудских картин не поможет кинотеатрам, считает Воронков. Это может помочь лишь в краткосрочной перспективе, но в конечном итоге «убьёт саму идею качественных кинотеатров».
- В конце интервью управляющий сети кинотеатров «Синема 5» дал уже, кажется, классический совет владельцам других сетей:
Денег и фильмов нет, но вы держитесь! Кажется, я где-то эту фразу уже слышал, видимо, не я её придумал.
19 мая стало известно, что в Москве уже начали закрываться кинотеатры. Например, объединённая сеть кинотеатров «Синема Парк/Формула Кино» уже отказалась от двух своих объектов. Владельцы торговых центров крайне недовольны этим и планируют обратиться в суд, поскольку с кинотеатрами у них заключён так называемый «неразрывный договор».
Новость по темеСМИ: в Москве уже начали закрываться кинотеатры
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