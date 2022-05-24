DLSS появится ещё в 12 играх, включая Hitman 3 и F1 22

На конференции Computex 2022 компания NVIDIA объявила, что в скором времени поддержку технологии DLSS получат сразу 12 игр, включая Hitman 3 и F1 22. Полный список включает в себя Deep Rock Galactic, LEAP, Ghost, Loopmancer, Hydroneer, Vampire: The Masquerade — Swansong, Turbo Sloths, Warstride Challenges, Raji: An Ancient Epic и Propnight.
DLSS — технология рендеринга на базе искусственного интеллекта, которая улучшает производительность и качество графики в видеокартах GeForce RTX. Для достижения максимального эффекта используются продвинутые алгоритмы нейросетей.
Ранее NVIDIA анонсировала свой первый монитор с частотой 500 Гц. По словам компании, он станет идеальным решением для сетевых и киберспортивных игр.
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