Не все игры с PS1 и PSP в новом PS Plus получат трофеи — всё зависит от разработчиков
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Компания Sony подробнее рассказала о трофеях, которые могут появиться у игр с PS1 и PSP в обновлённом сервисе PS Plus. Судя по заявлению, достижения добавят не во все оригинальные проекты.
Некоторые оригинальные игры с PS1 и PSP, среди которых Ape Escape, Hot Shots Golf, I.Q.: Intelligent Qube и Syphon Filter, предложат трофеи. Но эта функция не обязательна для разработчиков.
Согласно заявлению в блоге PlayStation, владельцы игр сами будут решать, добавлять достижения или нет. При этом в играх самой Sony награды, скорее всего, появятся.
Ранее по первым тестам эмулятора в новом PS Plus стало известно, что игры с PS1 запускаются со стандартной частотой обновления. В Европе и Азии она составляла 50 Гц, из-за чего картинка не такая плавная, как при 60 Гц.
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