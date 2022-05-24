Не все игры с PS1 и PSP в новом PS Plus получат трофеи — всё зависит от разработчиков

Компания Sony подробнее рассказала о трофеях, которые могут появиться у игр с PS1 и PSP в обновлённом сервисе PS Plus. Судя по заявлению, достижения добавят не во все оригинальные проекты.

Некоторые оригинальные игры с PS1 и PSP, среди которых Ape Escape, Hot Shots Golf, I.Q.: Intelligent Qube и Syphon Filter, предложат трофеи. Но эта функция не обязательна для разработчиков.

Новость по теме В Азии запустился новый PS Plus для PS4 и PS5 — там всего 227 бесплатных игр

Согласно заявлению в блоге PlayStation, владельцы игр сами будут решать, добавлять достижения или нет. При этом в играх самой Sony награды, скорее всего, появятся.

Ранее по первым тестам эмулятора в новом PS Plus стало известно, что игры с PS1 запускаются со стандартной частотой обновления. В Европе и Азии она составляла 50 Гц, из-за чего картинка не такая плавная, как при 60 Гц.

Новость по теме Эмулятор PS1 для PS4 и PS5 критикуют за «европейки» — они работают хуже

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!