За огонь по своим в Rainbow Six Siege будут жестоко карать

Ubisoft продолжает улучшать Rainbow Six Siege и бороться с гриферами — геймерами, которые портят другим удовольствие от игры. В случае с «Осадой» речь идёт о тех, кто не может держать себя в руках и стреляет по своим — теперь их будет ждать более серьёзное наказание.

7 июня для шутера выйдет обновление, которое должно частично решить проблему с дружественным огнём. Пользователи, которые периодически стреляют по своим, будут получать точно такой же урон в ответ. Если раньше подобная механика вступала в силу всего лишь до конца текущего матча, то с апдейтом гриферов будут наказывать вплоть до 20 игр подряд.

Конечно, геймеры могут уменьшить наказание — для этого им придётся сыграть несколько игр без нанесения урона союзникам. В теории подобная механика должна улучшить игровой опыт, но как это будет реализовано на практике, мы узнаем уже совсем скоро.

Напомним, 24 мая в Rainbow Six Siege появились скины из культовой серии Yakuza для оперативников из Японии.

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