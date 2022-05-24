Художник воссоздал картину «Звёздная ночь» Винсента ван Гога в Minecraft

Ведущий YouTube-канала ChrisDaCow представил свою новую работу — полноценную 3D-репродукцию «Звёздной ночи» Винсента ван Гога. Художник также рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться, причём некоторые из них напрямую зависят от самой картины. Амбициозная работа оказалась не только тяжёлой, но и очень изматывающей.

Прежде всего ChrisDaCow решил немного закосить под Винсента ван Гога. Он начал одеваться в похожую одежду и даже чаще есть багеты. Ещё хотел отрезать ухо, но, судя по всему, отказался.

Затем пришлось обновить сам Minecraft, потому что в работе ван Гога используются цвета, которых не было в билде ChrisDaCow. Художник попросил товарища переписать программу 3D-моделирования объектов, чтобы расширить палитру.

Наибольшие трудности у ChrisDaCow вызвала деревня у подножия горы и деревья. Ван Гог нарисовал аж 93 дерева, их пришлось повторить с точностью. А поселения, которому отведена львиная доля картины, вовсе не существовало в реальности. Творец придумал его и нарисовал самостоятельно, из-за чего у ChrisDaCow не было подходящего живого образца.

Вся работа заняла у ChrisDaCow несколько месяцев. Часть времени он ходил на выставки и внимательно рассматривал работу ван Гога со всех возможных сторон.

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