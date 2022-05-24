Авторы Little Nightmares тизерят новую мрачную игру

Создатели мрачных хорроров Little Nightmares из Tarsier Studios начали дразнить фанатов в соцсетях тизером новой игры. Судя по показанным кадрам и звукам, атмосфера будет такой же жуткой.

В шестисекундном тизере видны полуразрушенное деревянное здание на холме, дорога в тумане и некое существо, которое от кого-то прячется. Ролик авторы подписали фразой «Мы были заняты». Судя по этому посту, скоро разработчики представят следующую игру.

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Ранее владельцы студии Tarsier сообщили, что после Little Nightmares 2 команда возьмётся за новую франшизу. Это может быть связано с тем, что хорроры про Шестую и Моно принадлежат Bandai Namco, а разработчиков в 2019 году купила Embrace Group.

Год назад стало известно, что Tarsier работает сразу над двумя играми. В списке вакансий указывали арт-директора со страстью к визуальному стилю Little Nightmares. Вероятно, новые игры будут похожи на серию хорроров.

Серия Little Nightmares представляет собой платформер-головоломку с мрачной атмосферой. Игроки попадают в жуткий мир, вдохновлённый сказками, чтобы раскрыть его секреты.

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