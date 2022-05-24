Райан Гослинг против Криса Эванса в трейлере «Серого человека» от авторов «Мстителей»

Режиссёры фильмов «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» Братья Руссо представили трейлер «Серого человека», своего следующего фильма.

Сюжет расскажет о бывшем оперативнике ЦРУ под псевдонимом «Шестой» (Райан Гослинг), которого завербовали для заказных убийств. В результате международного заговора за ним по всему миру начинает охотиться бывший коллега Ллойд Хансен (Крис Эванс). История «Серого человека» основана на цикле шпионских романов Майкла Грини.

Кроме Криса Эванса, звёзды «Мстителей», и Райана Гослинга, известного по «Ла-Ла Ленду», в фильме сыграли Ана де Армас («Достать ножи»), Реге-Жан Пейдж («Бриджертоны») и другие.

«Серый человек» выйдет 22 июля в сервисе Netflix. Компания рассчитывает создать целую франшизу, выделив на неё $ 200 млн.

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