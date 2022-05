Игру про Голлума из «Властелина Колец» выпустят 1 сентября

Создатели The Lord of the Rings: Gollum наконец-то объявили дату выхода игры, о которой в последнее время почти не было информации. Стелс-экшен появится в магазинах уже 1 сентября.

В этот день The Lord of the Rings: Gollum выпустят на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series и в цифровых магазинах, и на дисках для консолей. Позже появится версия для Nintendo Switch, но дату её релиза пока не назвали.

The Lord of the Rings: Gollum покажет приключения Голлума в период первых глав «Властелина колец», когда герой попал в плен к Саурону и был допрошен Гэндальфом. Игроку предстоит начать путь с Мглистых гор, оказаться в крепости Барад-дур и в чащах Лихолесья.

Важным в путешествиях Голлума станет выбор, который определит характер персонажа. Также герой сможет сражаться, но делать это он будет скрытно, используя различные хитрости.

