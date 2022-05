Фанат «Властелин колец» рассказал обо всех играх по франшизе в 5-часовом видео

Блогер с канала I Finished A Video Game, который выпускает ролики по различным сериям, рассказал обо всех играх по «Властелину колец». Сюжет получился более чем на пять часов.

Блогер начал с рассказа о первых играх, которые вышли ещё для операционной системы MS-DOS, а также приставках Atari и SNES. Закончился 5-часовой сюжет карточной игрой The Lord of the Rings: Adventure Card Game, которая появилась в 2019 году.

Всего блогер рассказал о 35 проектах, среди которых оказались экшены по фильмам Питера Джексона, стратегии, квесты и последние игры серии Middle-earth. Судя по описанию, автор мог пропустить MMORPG под названием The Lord of the Rings Online, которая вышла в 2007 году.

Средующей игрой во всленной станет стелс-экшен про Голлума The Lord of the Rings: Gollum. Разработчики долго не делились никакой информацией, но всё-таки назвали дату релиза.

