Нейросеть Imagen от Google создаёт невероятные картинки. Вот примеры её работ

Google представила нейросеть Imagen, которая создаёт изображения по небольшому описанию. Вместе с этим компания показала примеры работ, которые по качеству превосходят DALL-E 2.

Стоит учитывать, что для демонстрации Google отбирает самые лучшие работы, поэтому средний результат у пользователей может оказаться другим. Даже в показанных изображениях, которые сгенерировала Imagen, можно найти смазанные места и неверный фокус.

Голубая сойка, стоящая на большой корзине с радужными макаронами

Собака с любопытством смотрит в зеркало, увидев кошку

Фото: Google

Пара роботов изысканно ужинает на фоне Эйфелевой башни

Фото: Google

Маленький кактус в соломенной шляпе и неоновых солнцезащитных очках в пустыне Сахара

Фото: Google

Енот в шлеме космонавта смотрит в окно ночью

Фото: Google

Британская короткошерстная кошка в ковбойской шляпе катается на велосипеде

Фото: Google

Гигантская кобра из кукурузы на ферме

Фото: Google

Плюшевый медведь плывёт на Олимпийских играх на дистанции 400 метров баттерфляем

Фото: Google

Проблемы других нейросетей заключаются в том, что они неправильно оценивают текст и подсказки в нём, из-за чего результат получается неожиданный. Google утверждает, что Imagen будет лучше благодаря бенчмарку DrawBench. В нём можно найти список фраз, которые загружаются в нейросеть для получения корректного результата.

Google пока не планирует делать Imagen общедоступной из-за предубеждений и вероятности создания изображений с жестокостью. Согласно данным исследователей, модель копирует информацию со стереотипами. Из-за этого публичный релиз не состоится, пока компания не разработает новый способ оценки культурных и социальных предрассудков.

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