В российском Steam вновь доступны игры крупных издателей. Но их нельзя купить

В российском Steam вновь стали доступны игры крупных издателей. Теперь вместо надписей о «недоступности в вашем регионе» открываются страницы проектов от EA, Sony, Bethesda Microsoft, SEGA и других компаний. Интересно, что игры всё ещё не отображаются в поиске — на них можно выйти только через список желаемого или через самих издателей.
Страница God of War в Steam
Несмотря на казалось бы восстановленный доступ к продуктам, купить их нельзя. При попытке добавить их в корзину Steam сообщает об успешном добавлении, однако проекты там почему-то не отображаются. Возможно, это какая-то ошибка со стороны самого магазина.
Valve пока не комментировала ситуацию. Отметим, что ни одна из крупных компаний пока не сообщала о возвращении на отечественный рынок.
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