Фанаты показали ремейк GTA: Vice City на Unreal Engine 5. Таким мог быть ремастер

Энтузиасты с YouTube-канала TeaserPlay выпустили фанатский трейлер GTA: Vice City на Unreal Engine 5. Авторы продемонстрировали невероятный уровень детализации, реалистичное освещение и достаточно проработанные анимации.

В TeaserPlay отметили, что именно таким они хотели бы видеть ремастер, но их проект больше смахивает на полноценный ремейк. К сожалению, у создателей нет планов по переносу Vice City на рельсы Unreal Engine 5, так что поиграть в эту красоту не получится.

Ранее TeaserPlay представили трейлер GTA: San Andreas всё с тем же посылом: так должен был выглядеть ремастер. Очень жаль, что такие талантливые авторы не работают в Rockstar.

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