В Госдуме предложили создать киберспортивные роты в качестве альтернативной службы в армии

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов предложил возможные меры для поддержки киберспортсменов. В них могут войти льготы по ипотечным кредитам, создание «киберспортивных рот» для прохождения альтернативной службы и льготы при получении высшего образования.

В ближайшем будущем мы намерены проработать возможные меры государственной поддержки для киберспортсменов. В их число могут войти льготы по ипотечным кредитам, отсрочка от армии, создание киберспортивных рот как способа альтернативной службы, льготы при получении высшего образования. Кроме того, мы рассмотрим возможность уменьшения минимального возраста для зачисления на начальный этап спортподготовки по киберспорту — с 14 до 12 лет.

Хамитов заявил, что понятие «дистанционные соревнования» необходимо закрепить в законодательстве, так как это легализует проведение киберсоревнований в подобном формате. По его словам, необходимо доработать инициативу о внеконкурсном приеме в вузы профессиональных спортсменов, которые достигли высоких результатов, так как данная мера «поспособствует популяризации студенческого спорта в наших учебных заведениях».

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