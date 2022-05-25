В Польше закрылась настоящая школа ведьмаков — это сделала CD Projekt

Ещё в августе прошлого года мы писали про польскую школу ведьмаков. Она существует с 2015 года, однако, похоже, теперь её деятельность прекратилась.

По данным издания Eurogamer, CD Projekt RED расторгла все отношения с компанией 5 Elements, которая и устраивала все мероприятия в школе ведьмаков. Причина отзыва лицензии — сотрудник 5 Elements, который выступает против представителей ЛГБТК+ и гендерного равенства. Этим сотрудником оказалась Аня Вавжиняк, жена одного из основателей 5 Elements.

Фото: Witcherschool.com

CD Projekt не дала каких-то разъяснений, а лишь указала на прекращение сотрудничества.

В феврале мы решили прекратить наше сотрудничество с организаторами Witcher School. Трёхмесячный контракт с компанией закончился. Мы не предоставляем более подробной информации по этому вопросу

В школе ведьмаков можно было стать настоящим охотником на монстров. Организаторы проводили различные ивенты, обучали людей стрельбе из лука, ведению боя мечом и многому другому.

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