Демки игр в новом PS Plus отличаются по времени — сейчас дают от двух до пяти часов

23 мая в Азии запустили новый PS Plus, и геймеры продолжают узнавать детали новой подписки. Sony заявляла, что в максимальный тариф Deluxe войдут в том числе пробные версии новинок длиной в несколько часов, а при покупке игры весь прогресс переносится в её полную версию. При этом точных деталей у игроков не было.
Пользователь под ником PS_Vortex из Гонконга изучил местный PS Store и обнаружил, что бóльшая часть триал-версий ограничена двумя часами, однако в некоторых проектах можно провести целых пять часов. Среди них, например, Horizon Forbidden West и Cyberpunk 2077. Судя по всему, Sony даёт больше времени на проекты в открытом мире, прологи в которых могут длиться дольше нескольких часов, в связи с чем пользователю нужно больше времени, чтобы определиться с покупкой.
Страница Horizon Forbidden West с триалом на 5 часов
Страница Cyberpunk 2077 с триалом на 5 часов
Ранее пользователи выяснили о достаточно непопулярном решении, связанном с обещанным апгрейдом базовой подписки на более высокие уровни. Оказывается, если подписчики приобретали PS Plus по скидке, то при апгрейде придётся возместить разницу.
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