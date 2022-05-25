Демки игр в новом PS Plus отличаются по времени — сейчас дают от двух до пяти часов

23 мая в Азии запустили новый PS Plus, и геймеры продолжают узнавать детали новой подписки. Sony заявляла, что в максимальный тариф Deluxe войдут в том числе пробные версии новинок длиной в несколько часов, а при покупке игры весь прогресс переносится в её полную версию. При этом точных деталей у игроков не было.

Пользователь под ником PS_Vortex из Гонконга изучил местный PS Store и обнаружил, что бó‎льшая часть триал-версий ограничена двумя часами, однако в некоторых проектах можно провести целых пять часов. Среди них, например, Horizon Forbidden West и Cyberpunk 2077. Судя по всему, Sony даёт больше времени на проекты в открытом мире, прологи в которых могут длиться дольше нескольких часов, в связи с чем пользователю нужно больше времени, чтобы определиться с покупкой.

Страница Horizon Forbidden West с триалом на 5 часов

Страница Cyberpunk 2077 с триалом на 5 часов

Ранее пользователи выяснили о достаточно непопулярном решении, связанном с обещанным апгрейдом базовой подписки на более высокие уровни. Оказывается, если подписчики приобретали PS Plus по скидке, то при апгрейде придётся возместить разницу.

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