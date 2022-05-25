Илон Маск показал своего персонажа в Elden Ring — тоже играет магом!

Изобретатель Илон Маск уже говорил, что ему нравится Elden Ring и он часто играет в неё. Теперь же глава SpaceX и Tesla показал своего персонажа и даже опубликовал скриншот своего билда.
Илон Маск присоединился к лагерю почитателей магов. В качестве основного оружия он использует Посох Лусата, который бафает всю магию персонажа. Для ближнего боя предприниматель использует Рапиру Рожера и ту самую катану «Лунная Вуаль», которую можно найти в Звёздных пустошах. Маск также отметил, что ему периодически нравится махать мечами.
Ещё у Маска есть Олег, рыцарь-изгнанник — один из лучших прахов для начала игры. Этот дух может в соло затанковать почти любого стартового босса и даже убить некоторых самолично. Из характеристик Маск качает мудрость, при этом совершенно игнорируя веру, на которой тоже завязано очень много заклинаний. За всё время, что бизнесмен провёл в Elden Ring, он прокачал своего героя на 111 уровней.
Судя по доступным предметам, Маск прошёл уже достаточно большую часть игры. У него есть броня Радана и заклинание «Большой лук Ларетты», то есть он уже явно победил Реналлу или только подходит к ней.
Elden Ring вышла 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
- 25 мая 2022
-
14:25
-
14:12
-
14:02
-
13:43
-
13:33
-
13:04
-
12:43
-
12:22
-
11:53
-
11:22
-
10:51
-
10:22
-
09:53
-
09:23
-
08:54
-
08:23
-
02:49
- 24 мая 2022
-
21:58
-
21:23
-
21:02
-
20:45
-
19:59
-
19:34
-
19:13
-
19:01
-
18:32
-
18:07
-
17:01
-
16:35
-
15:51
-
15:42
-
15:06
-
14:59
-
14:35
-
14:17