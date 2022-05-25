Художник потратил 100 часов на рисунок битвы Соника и Наклза из «Соника 2 в кино»

Блогер с канала Singh Taran показал свою необычную работу по фильму «Соник 2 в кино». Умелец создал зарисовки сцены битвы Соника и Наклза, получилось интересно.

Как указано на Reddit, автор нарисовал 96 небольших работ, а потом соединил их в коротком ролике. На весь проект блогер потратил почти 100 часов. Результат можно посмотреть в ролике ниже, но для кого-то это может быть потенциальным спойлером к картине.

Также блогер выложил на канал видео с процессом создания каждой работы. Использовались только карандаши различных цветов.

В комментариях пользователи похвалили работу умельца. По словам аудитории, получилось как минимум необычно.

Это действительно крутая работа, мне нравится!

Я просто хочу сказать, что это бешеная работа.

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