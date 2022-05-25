Появилось 20 минут нового геймплея Diablo Immortal

Журналисты издания Game Informer опубликовали целых 20 минут нового геймплея Diablo Immortal. В ролике можно увидеть игровой процесс как с ПК-версии, так и с версии для мобильных устройств.
На протяжении всего геймплейного ролика главный герой изучает локации и сражается с различными противниками. Также в видео можно взглянуть на интерфейс тайтла на мобильных устройствах.
Сегодня стало известно, что игра не выйдет в Бельгии и Нидерландах, поскольку в проекте будут лутбоксы. Это связано с тем, что в этих странах особенно жёстко относятся к лутбоксам.
Diablo Immortal выйдет 2 июня на iOS и Android. В этот же день начнётся открытое тестирование на ПК.
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