Дарт Вейдер и Индиана Джонс утекли для нового сезона Fortnite

В сеть за неделю до старта следующего сезона Fortnite появился тематический скриншот: на нём видны награды нового боевого пропуска и ежемесячной подписки на отряд.

И давние утечки подтвердились: Дарт Вейдер станет наградой за 100-й уровень батл-пасса, тогда как Индиану Джонса владельцы пропуска смогут разблокировать после выполнения специальных наград — они откроются через несколько недель после старта сезона.

А вот подписчики отряда Fortnite получат трансформера. Вдобавок на изображении видны и другие скины, которые можно будет получить в течение сезона по боевому пропуску.

Третий сезон третьей главы Fortnite должен стартовать 4 июня, а весь сезон будет во многом крутиться вокруг «Звёздных войн». Epic Games постоянно тизерила разные коллаборации по вселенной. Например, транспортом может стать AT-AT.