Сердце — самый популярный смайл в России
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Вам никогда не было интересно, в какой стране чаще всего используют те или иные смайлики? Сайт Crossword Solver провёл исследование и выяснил это по «Твиттеру».
Так, самым популярным эмодзи в России и Беларуси стал значок сердечка. Ещё эмодзи сердца лидирует в Болгарии, Италии, Латвии и других странах. Самый популярный смайл в Казахстане — розовое сердечко. Такое же эмодзи лидирует и в Южной Корее.
Также Crossword Solver определил самые популярные эмодзи в принципе. В лидерах оказались смайлы с сердечком и смеющимся лицом. Ещё среди популярных эмодзи – плачущее лицо, лицо с глазами в виде сердечек и лицо с очками на глазах.
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