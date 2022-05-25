Бывший полицейский преследовал популярную стримершу — теперь может провести 5 лет в тюрьме

29-летний бывший полицейский Эван Бальтерра из Лос-Анджелеса может сесть в федеральную тюрьму на пять лет. Его обвинили во многочисленных нападках и сталкинге за стримершей World of Warcraft под ником Nali.

Бальтерра уже был знаком с Nali, он был модератором на её Twitch-канале. Вживую он увидел её на Blizzcon 2019. В материалах дела указано, что после личной встречи стримерша отказалась от его услуг и перестала с ним общаться. Судя по всему, это и стало причиной дальнейшего. При этом девушка пыталась договориться с мужчиной без судебного расследования и без обращения в полицию, им даже удалось подписать договор, запрещающий Бальтерре появляться в её поле зрения. Но это не помогло.

Согласно следствию, Бальтерра преследовал Nali с 2020 года и не давал ей спокойно жить. 27 января девушка опубликовала большой пост в социальных сетях, где подробно рассказала над издевательствами со стороны бывшего полицейского. Он угрожал насилием стримерше, её молодому человеку и их семьям, а также распространял по сети фотографии с лицом Nali, дорисованным к голым телам других женщин.

В ситуацию пыталась вмешаться и Blizzard. Она неоднократно блокировала новые аккаунты Бальтерры и даже наняла дополнительную охрану для своих мероприятий, где часто бывала Nali. Бывший полицейский неоднократно пытался обжаловать все баны, однако у него ничего не получилось.

22 марта сотрудники ФБР провели обыск в квартире Бальтерры и нашли многочисленные доказательства его преступлений против Nali. Они обнаружили фотографии голых женщин и уже готовые картинки с пририсованным лицом стримерши, а также почтовые ящики, с которых тот отправлял ей угрозы.

В конце июля пройдёт судебное слушание, в ходе которого Бальтерре предъявят обвинения в харассменте и других преступлениях против Nali. Ему грозит до пяти лет лишения свободы в федеральной колонии.

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