Остин Батлер действительно появится во второй «Дюне»

Остина Батлера действительно можно будет увидеть в сиквеле «Дюны». Ранее об этом сообщали СМИ, а теперь подтвердил и сам актёр в разговоре с журналистом газеты The New York Times.
По данным NYT, актёру приходится тренироваться для участия в боевых сценах с ножами. Батлеру досталась роль Фейд-Раута Харконнена — соперника Пола Атрейдеса, которого в первой «Дюне» сыграл Тимоти Шаламе.
События картины развернутся после первой «Дюны», а все главные актёры должны вернуться к своим ролям. В их числе Зендея, Джош Бролин, Ребекка Фергюсон и другие. Ещё в блокбастере ожидается появление Флоренс Пью.
Премьера ленты состоится 20 октября 2023 года.
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